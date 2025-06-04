В парке Ломоносова Дмитрий Морев думал о прекрасном

Причем делал он это в рабочее время… но кто бросит в него камень?! Своими мыслями делится градоначальник Архангельска:

- В парке имени Ломоносова провели рабочее совещание с проектировщиками: готовимся к первому этапу благоустройства такой важной территории отдыха.



Именно этот парк стал победителем народного голосования и включен в план работ по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на следующий год. Мы уже заключили контракт на проектирование и сейчас определяем перечень работ для первого этапа.



Максимально сохраняем деревья. За основу берем то назначение парка, к которому привыкли горожане. Поэтому в первую очередь займемся детской площадкой. Когда-то здесь был большой игровой комплекс, который убрали в связи с износом. В той же локации установим новое оборудование. Будет яркая площадка с интересными элементами, цветное прорезиненное покрытие, освещение и парковые диваны.



Традиционно парк используют для пеших прогулок, катания на роликах и велосипедах, а зимой здесь много лыжников. Поэтому решили в первый год реализации большого проекта благоустройства заняться круговой дорожкой. Проектировщикам поставлена задача, чтобы был и тротуар для пешеходов, и полоса для катания. Так будет комфортно и безопасно для всех.



Вместе с департаментом горхозяйства, округом и МКУ «Чистый город» прорабатываем решения по дренажу территории парка и удобству предстоящего содержания.



