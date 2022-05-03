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Дмитрий Морев приглашает горожан повеселиться в "Потешном дворе"

50 лет исполняется архангельскому парку аттракционов. Глава города Дмитрий Морев вместе с директором учреждения Владимиром Хотеновским перед началом праздника осмотрели территорию «Потешного двора».

Сегодня парк - одно из главных мест отдыха и развлечения детей и взрослых в летнее время. За последние годы приобретено 12 новых современных красочных аттракционов. Сегодня их 17 – для детей, взрослых, есть и экстремальные. В парке введена удобная для посетителей пропускная система на аттракционы.

15 лет назад у учреждения появился свой символ – кот Гостинец, который стал неотъемлемой частью праздничных программ в парке. В «Потешном дворе» работает более 60 человек. Ежегодно 1 июня территория парка становится основной площадкой празднования Международного дня защиты детей. В 2022 году мероприятие посетило более 500 человек.

- С каждым годом парк хорошеет, благоустраивается, интенсивно развивается, на его территории функционируют интерактивные площадки, для семей проводятся театрализованные программы, акции, конкурсы. Здесь всегда царит атмосфера добра и хорошего настроения. За всем этим стоит ежедневный и огромный труд сплоченного и замечательного коллектива. Желаем парку процветания, его сотрудникам счастья, здоровья и профессиональных побед! - сказал Дмитрий Морев.

 

29 июль 14:46 | : Культура

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