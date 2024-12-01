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В парке "Зарусье" вперые будет установлена новогодняя елка

В парке "Зарусье" началась установка новогодней ели. Здесь она появится впервые!

 - Пожелание от жителей мы услышали и приняли в работу, - комментирует происходящее градоначальник областной столицы Дмитрий Морев. - Администрация Ломоносовского округа закупила новую ель. Сейчас идет сборка, а уже в субботу зажгут огни.

 Прогулочные пространства после благоустройства по президентскому нацпроекту "Жилье и городская среда" мы продолжаем развивать. В "Зарусье" за 5 лет высажены сотни различных деревьев и кустарников, появилась новогодняя иллюминация, а теперь и ёлка.

 Впервые новогоднюю ель установим еще в одном сквере нацпроекта - в районе студгородка в округе Варавино-Фактория. Монтаж - на этих выходных.


12 декабрь 13:11 | : Будни

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