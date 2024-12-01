В парке "Зарусье" вперые будет установлена новогодняя елка

В парке "Зарусье" началась установка новогодней ели. Здесь она появится впервые!



- Пожелание от жителей мы услышали и приняли в работу, - комментирует происходящее градоначальник областной столицы Дмитрий Морев. - Администрация Ломоносовского округа закупила новую ель. Сейчас идет сборка, а уже в субботу зажгут огни.



Прогулочные пространства после благоустройства по президентскому нацпроекту "Жилье и городская среда" мы продолжаем развивать. В "Зарусье" за 5 лет высажены сотни различных деревьев и кустарников, появилась новогодняя иллюминация, а теперь и ёлка.



Впервые новогоднюю ель установим еще в одном сквере нацпроекта - в районе студгородка в округе Варавино-Фактория. Монтаж - на этих выходных.



