Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Мезенском округе ремонтируют мост через Лукин ручей

В поселке Каменка Мезенского округа дорожники приступили к бетонированию основания моста через Лукин ручей. Он построен в начале 2000-х годов и с тех пор капитально не ремонтировался. Ремонт выполняем по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

 Мост связывает две части поселка, а также обеспечивает транспортную доступность с близлежащими населенными пунктами, окружным центром и областной столицей.

 Общая техническая готовность объекта сейчас составляет порядка 30%. Подрядчик демонтировал старый мост и сформировал временный объезд – движение транспорта организовано по нему. 

 Проектом также предусмотрен монтаж металлического пролетного строения, устройство деревянного мостового полотна, монтаж барьерного ограждения и установка дорожных знаков. Окончание всех работ и ввод моста в эксплуатацию запланированы на конец октября.

13 август 08:37 | : Политика / Экономика

Главные новости


Кто-то теряет…
Пока есть время. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (162)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20