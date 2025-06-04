В Мезенском округе ремонтируют мост через Лукин ручей

В поселке Каменка Мезенского округа дорожники приступили к бетонированию основания моста через Лукин ручей. Он построен в начале 2000-х годов и с тех пор капитально не ремонтировался. Ремонт выполняем по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Мост связывает две части поселка, а также обеспечивает транспортную доступность с близлежащими населенными пунктами, окружным центром и областной столицей.

Общая техническая готовность объекта сейчас составляет порядка 30%. Подрядчик демонтировал старый мост и сформировал временный объезд – движение транспорта организовано по нему.

Проектом также предусмотрен монтаж металлического пролетного строения, устройство деревянного мостового полотна, монтаж барьерного ограждения и установка дорожных знаков. Окончание всех работ и ввод моста в эксплуатацию запланированы на конец октября.