Архангельск готовится к Дню любви

Праздник День семьи, любви и верности пройдет 8 июля в Петровском парке столицы Поморья в 17.00. Издание «Регион 29» публикует развлекательную программу.

- Жителей и гостей города ждёт:

- праздничный концерт с участием творческих коллективов города;

- красочное дефиле участников семейного конкурса «Ромашки белого хоровода»;

- мастер-классы и интерактивные площадки для всей семьи;

- яркие фотозоны;

- весёлые ростовые куклы;

- настольные игры;

- площадка от «Движения первых»;

- консультационная аллея от Центра поддержки молодой семьи.



Создавайте вместе с семьей незабываемые и радостные моменты.