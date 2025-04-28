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Архангельск готовится к Дню любви

Праздник День семьи, любви и верности пройдет 8 июля в Петровском парке столицы Поморья в 17.00. Издание «Регион 29» публикует развлекательную программу.

- Жителей и гостей города ждёт:

- праздничный концерт с участием творческих коллективов города;
 - красочное дефиле участников семейного конкурса «Ромашки белого хоровода»;
 - мастер-классы и интерактивные площадки для всей семьи;
 - яркие фотозоны;
 - весёлые ростовые куклы;
 - настольные игры;
 - площадка от «Движения первых»;
 - консультационная аллея от Центра поддержки молодой семьи.

 Создавайте вместе с семьей незабываемые и радостные моменты.

06 июль 11:31 | : Будни

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