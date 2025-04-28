Архангельск готовится к Дню любви

Праздник День семьи, любви и верности пройдет 8 июля в Петровском парке столицы Поморья в 17.00. Издание «Регион 29» публикует развлекательную программу.
- Жителей и гостей города ждёт:
- праздничный концерт с участием творческих коллективов города;
- красочное дефиле участников семейного конкурса «Ромашки белого хоровода»;
- мастер-классы и интерактивные площадки для всей семьи;
- яркие фотозоны;
- весёлые ростовые куклы;
- настольные игры;
- площадка от «Движения первых»;
- консультационная аллея от Центра поддержки молодой семьи.
Создавайте вместе с семьей незабываемые и радостные моменты.