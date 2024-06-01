Архангельск изучает азбуку. Программа юбилея города

Главная площадка праздника – площадь Мира. Там пройдут:

12.00 – флешмоб «Танцуй Архангельск»

12.00- 17.00 – творческая программа «Архангельская АЗБУКА» - интерактивные площадки на набережной от ул. Свободы до ул. Карла Маркса.

А – арктический. Здесь можно будет побывать на «Станции полярника», собрать «Чемодан полярника», посетить мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, познакомиться с флорой и фауной самого удивительного уголка Земли.

Р - ремесленный. Интерактивная программа «Северные традиции» познакомит с народными играми и предметами поморского быта.

Х - художественный. Здесь будет выставка работ победителей регионального конкурса художественного творчества «Чаще смотри на север», посвященного 440-летию города, а также все желающие смогут принять участие в создании триптиха «Рисуем любимый город всем миром!».

А - артистический объединит творческие коллективы города, которые примут участие в большой концертной программе.

Н - научный подготовил увлекательные научное шоу и знакомство с достижениями ученых Поморья.

Г – героический представит марши в исполнении городского духового оркестра имени В.Н. Васильева, там же расположится планшетная выставка, посвященная героям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и участникам специальной военной операции.

Е - единый представят представители диаспор и землячеств областного центра.

Л – литературный - состоится автограф-сессия с детскими писателями Архангельской области, будет организована книжная выставка, посвященная городу-юбиляру, пройдут мастер-классы и литературные викторина. Также посетители этой площадки смогут посмотреть спектакль «Не любо – не слушай» Архангельского молодежного театра.

«Ь» и «Ъ» (с этой буквой название нашего города писалось до реформы правописания). Около этих букв откроется фотоателье, где можно будет запечатлеть себя с деталями купеческих костюмов, а также принять участие в семейном фотоквесте.

С – семейный представит семейные театрализованные представления и семейные настольные игры.

К - корабельный пригласит всех посетить выставку судомоделистов и принять участие в изготовлении корабликов

Площадка в Петровском парке у драмтеатра в рамках фестиваля «Белый июнь» подготовила гастрономический фестиваль «Еда Поморская», в рамках которой пройдут:

12:00-14:00 - мастер-классы, презентации, дегустации.

12:40-13:20 - мастер-класс и дегустация «Тельное с икорным соусом» .

13:20-14:00 - мастер-класс и дегустация «Пряженцы с северными ягодами».

18:00-18:30 - фильмы о туристическом потенциале Архангельской области.

18:30 - торжественное закрытие гастрономического фестиваля.

Полную программу можно посмотреть на сайте https://whitejune.ru/

Музыкальная программа на Красной пристани:

17:00-18:00 - Меги Гогитидзе (Грузия).

18:15-19:15 - Группа Brazzaville (США — Испания).

19:30-20:30 - Группа Lalalar (Турция).

20:45-21:45 - Группа «Браво».

«Сабантуй» у Ломоносовского ДК

С 12:00 до 15:00 пройдет концертная программа, на которой вас ждет:

Выступление заслуженной артистки Республики Татарстан Алины Сафиуллиной, выступления хореографических ансамблей "Овация", "Улыбка", "Провинция", выступление заслуженного артиста Республики Татарстан Рима Калимуллина, концерт экс-солистки группы "Мираж" Натальи Гулькиной

Также для гостей «Сабантуя» пройдут турнир по национальной борьбе куреш, шуточные состязания и народные забавы, игра "Знатоки Татарстана", угощение пловом, фотозона, торговый ряд и розыгрыш призов!

Также 30 июня праздничные программы пройдут у культурных центров, Поморской АРТели, в литературном сквере на Чумбаровке - https://vk.com/wall-161193561_240105

По отдельной программе – спектакли Фестиваля уличных театров - https://vk.com/wall-5698829_5743