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Архангельск изучает азбуку. Программа юбилея города

Главная площадка праздника – площадь Мира. Там пройдут:
 12.00 – флешмоб «Танцуй Архангельск»

12.00- 17.00 – творческая программа «Архангельская АЗБУКА» - интерактивные площадки на набережной от ул. Свободы до ул. Карла Маркса.
 А – арктический. Здесь можно будет побывать на «Станции полярника», собрать «Чемодан полярника», посетить мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, познакомиться с флорой и фауной самого удивительного уголка Земли.
 Р - ремесленный. Интерактивная программа «Северные традиции» познакомит с народными играми и предметами поморского быта.
 Х - художественный. Здесь будет выставка работ победителей регионального конкурса художественного творчества «Чаще смотри на север», посвященного 440-летию города, а также все желающие смогут принять участие в создании триптиха «Рисуем любимый город всем миром!».
 А - артистический объединит творческие коллективы города, которые примут участие в большой концертной программе. 

Н - научный подготовил увлекательные научное шоу и знакомство с достижениями ученых Поморья.
 Г – героический представит марши в исполнении городского духового оркестра имени В.Н. Васильева, там же расположится планшетная выставка, посвященная героям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов и участникам специальной военной операции.
 Е - единый представят представители диаспор и землячеств областного центра.
 Л – литературный - состоится автограф-сессия с детскими писателями Архангельской области, будет организована книжная выставка, посвященная городу-юбиляру, пройдут мастер-классы и литературные викторина. Также посетители этой площадки смогут посмотреть спектакль «Не любо – не слушай» Архангельского молодежного театра.
 «Ь» и «Ъ» (с этой буквой название нашего города писалось до реформы правописания). Около этих букв откроется фотоателье, где можно будет запечатлеть себя с деталями купеческих костюмов, а также принять участие в семейном фотоквесте.
 С – семейный представит семейные театрализованные представления и семейные настольные игры.
 К - корабельный пригласит всех посетить выставку судомоделистов и принять участие в изготовлении корабликов

Площадка в Петровском парке у драмтеатра в рамках фестиваля «Белый июнь» подготовила гастрономический фестиваль «Еда Поморская», в рамках которой пройдут:

12:00-14:00 - мастер-классы, презентации, дегустации.
 12:40-13:20 - мастер-класс и дегустация «Тельное с икорным соусом» .
 13:20-14:00 - мастер-класс и дегустация «Пряженцы с северными ягодами».
 18:00-18:30 - фильмы о туристическом потенциале Архангельской области.
 18:30 - торжественное закрытие гастрономического фестиваля.
 Полную программу можно посмотреть на сайте https://whitejune.ru/
 Музыкальная программа на Красной пристани:
 17:00-18:00 - Меги Гогитидзе (Грузия).
 18:15-19:15 - Группа Brazzaville (США — Испания).
 19:30-20:30 - Группа Lalalar (Турция).
 20:45-21:45 - Группа «Браво».

«Сабантуй» у Ломоносовского ДК
 С 12:00 до 15:00 пройдет концертная программа, на которой вас ждет:
 Выступление заслуженной артистки Республики Татарстан Алины Сафиуллиной, выступления хореографических ансамблей "Овация", "Улыбка", "Провинция", выступление заслуженного артиста Республики Татарстан Рима Калимуллина, концерт экс-солистки группы "Мираж" Натальи Гулькиной
 Также для гостей «Сабантуя» пройдут турнир по национальной борьбе куреш, шуточные состязания и народные забавы, игра "Знатоки Татарстана", угощение пловом, фотозона, торговый ряд и розыгрыш призов!

Также 30 июня праздничные программы пройдут у культурных центров, Поморской АРТели, в литературном сквере на Чумбаровке - https://vk.com/wall-161193561_240105

По отдельной программе – спектакли Фестиваля уличных театров - https://vk.com/wall-5698829_5743

30 июнь 09:36 | : Будни

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