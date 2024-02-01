Артисты-народники из Поморья отправляются на фестиваль в Киров

7 и 8 сентября делегация творческих коллективов из Архангельской области поздравит Киров с 650-летним юбилеем. Гости из северного региона станут участниками фестиваля «Город добрых соседей».

Творческие коллективы подготовили масштабную праздничную программу. Так, в исполнении Красноборского народного хора прозвучат поппури северных песен и частушки. Архангельские гармонисты сыграют «Северную цыганочку» и другие произведения народного творчества. Оригинальными концертными программами порадуют жителей и гостей Кирова вокальный ансамбль «Жданушки», танцевальный коллектив «Девчата» и вокально-хоровой коллектив «Сударушка» из Вилегодского и Котласского районов. Также столицу Кировской области ждёт яркий показ-дефиле коллекции свадебного костюма «Вычегодские приплывухи».

На ярмарку в 650-летний Киров гости привезут изделия из бересты, корня сосны, сувенирную продукцию, знаменитые туеса и деревянную утварь, «неразлучников», шишки с сюрпризом из Коряжмы и т.д. Архангельские мастера народно-художественных промыслов проведут творческие мастер-классы по изготовлению куклы-столбушки и куклы на ложке, познакомят кировчан с техникой украшения тканей – «сольвычегодская набойка».

Межрегиональный фестиваль «Город добрых соседей» стал одним из центральных событий празднования 650-летия г. Кирова, он проходит с июля по сентябрь 2024 года. Всего участниками фестиваля станут порядка 20 регионов из Приволжского, Центрального, Северо-западного федеральных округов.