Убийце семьи в Вельском районе к пожизненному сроку добавили 17 лет

Судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда подтвердила виновность осужденного приговором Вельского районного суда от 06.06.2025 жителя Вологодской области в преступлении, предусмотренном п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13.06.1996 № 63-ФЗ). (убийство, то есть умышленное причинение смерти двум другим лицам, при этом одному из них с целью скрыть другое преступление).

Он признан виновным в том, что 04.12.2003, находясь в автомобиле, припаркованном возле одного из домов г. Вельска, нанес своему знакомому три удара заточкой в грудь, отчего мужчина скончался на месте.

Затем, воспользовавшись ключами потерпевшего, проник в квартиру, где в это время находилась супруга погибшего с малолетним ребенком и для сокрытия первого убийства, с целью устранить свидетеля преступления задушил женщину при помощи веревки.

За содеянное судом назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. Ранее виновный осужден приговором Вологодского областного суда от 22.01.2022 за ряд корыстных и насильственных преступлений, в том числе убийство, к пожизненному лишению свободы , в связи с чем итоговое наказание по совокупности преступлений ему определено такое же с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба осужденного о чрезмерно суровом наказании – без удовлетворения.