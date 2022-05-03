Вступил в силу приговор няндомскому убийце - он заплатит за погребение жертвы

Вступил в законную силу приговор Няндомского районного суда Архангельской области от 26.05.2022 в отношении ранее несудимого 28-летнего жителя г. Няндома, осужденного за убийство по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
Установлено, что он, реализуя умысел на убийство, находясь в состоянии опьянения в жилом доме по ул. Володарского в г. Няндома, нанес потерпевшему не менее 20 ударов руками и ногами в голову и туловище, после чего приставил нож к голове мужчины, высказал угрозу убийством и нанес удар по кисти указанным предметом. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в колонии строгого режима.
Гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда удовлетворен в размере 1 миллиона рублей, в части расходов на погребение – в размере 19 700 рублей.
Апелляционная жалоба стороны защиты о чрезмерной суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения, а приговор – без изменения.