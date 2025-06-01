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Как архангельский бизнесмен волонтером стал

Предприниматель Александр Голубин три года подряд покупает генераторы, лесопильные материалы, продукты, лекарства, одежду, памперсы и множество других товаров для участников СВО.

Не просто снабжает наших “за лентой” всем необходимым, но и лично отвозит помощь вместе с представителями Народного фронта. А в крайнюю поездку – июльскую – не только отправился на ЛБС сам, но и взял с собой старшего сына Матвея, только что вернувшегося из армии.

Зачем успешный бизнесмен занимается закупкой гуманитарки, кто ему помогает, как эту инициативу воспринимают домашние и почему северный предприниматель готов помогать новым регионам и после окончания СВО? Ответы – в видео. Смотрим! 

31 июль 16:50 | : Политика

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