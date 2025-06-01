Как архангельский бизнесмен волонтером стал

Предприниматель Александр Голубин три года подряд покупает генераторы, лесопильные материалы, продукты, лекарства, одежду, памперсы и множество других товаров для участников СВО.



Не просто снабжает наших “за лентой” всем необходимым, но и лично отвозит помощь вместе с представителями Народного фронта. А в крайнюю поездку – июльскую – не только отправился на ЛБС сам, но и взял с собой старшего сына Матвея, только что вернувшегося из армии.



Зачем успешный бизнесмен занимается закупкой гуманитарки, кто ему помогает, как эту инициативу воспринимают домашние и почему северный предприниматель готов помогать новым регионам и после окончания СВО? Ответы – в видео. Смотрим!