Предприниматель из Архангельска помогает раненным бойцам

Администрация Мирного обратилась к бизнес-сообществу Мирного, Архангельска, представителями промышленности, которые так или иначе связаны с Мирным. И желающие помочь оперативно начали сбор средств.
Мгновенно отреагировал Дмитрий Семушин, предприниматель и общественник из Архангельска, член «Единой России». Он уже неоднократно помогал Мирному финансово и организационно. В том числе, при проведении различных мероприятий (к юбилею города и космодрома), при решении вопросов по привлечению в город подрядчиков и инвесторов.
Вместе с партнером Сергеем Шмоновым они выделили деньги, чтобы купить необходимое. Медсестры поговорили с пациентами и составили адресный список. В итоге были закуплены зубные щетки, пасты, мыло, шампуни, станки для бритья, кружки, носки, чай, кофе, шоколад, печенье. Кто-то попросил телефон, а также настольные игры, чтобы коротать время. Был составлен перечень лекарств. Предприниматели на собственные средства приобрели продукты, бытовую технику.
Помощь в обеспечении настольными играми оказало УФСИН России по Архангельской области, чтобы пациенты в свободное от процедур время могли обеспечить себе психологическую разгрузку.
Дмитрий самостоятельно вместе с дочкой доставил коробки с необходимым до больницы. Глава Мирного Юрий Сергеев поблагодарил Дмитрия за неравнодушие и готовность всегда прийти на помощь.
«Не имея возможности принять участие в СВО лично, мы и дальше будем поддерживать наших людей, отстаивающих в спецоперации интересы страны, и, значит, всех нас. Это нормально – помогать. Тем более в таких ситуациях», - рассказал благотворитель.
На лечении находятся и солдаты из других регионов России. Им приходится порой тяжелее, чем местным. Вдали от дома, от родных. Одним из них оказался ростовчанин Павел. Он попросил от имени своих товарищей передать огромное спасибо руководству города и космодрома, предпринимателям, жителям Мирного – всем, кто не остался в стороне.
«Ваша поддержка очень важна для нас. По сравнению с Ростовом у вас тут очень холодная погода. Но зато очень теплые, душевные люди. Ваше неравнодушие, человечность, душевность мы точно запомним навсегда», - добавил он.