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В центре Архангельска сносят деревянные убожества

Рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Сегодня проверил, как идет снос домов в Октябрьском округе.

 Самый центр, туристические места: ветхие обгоревшие деревяшки портили весь вид. Мы нашли несколько механизмов, чтобы в 2 раза увеличить темпы сноса. Ранее в год демонтировали по 30-50 таких домов, в этом году план – 98. Из них к концу июля 51 уже убрали.

 Расселенные дома сносят не только наши подрядчики – безвозмездно и за счет бюджета. Дополнительно эта задача ставится застройщикам, которые планируют возводить новое жилье.

 Так, дом на пр. Ломоносова, 172/1 попал в территорию масштабного инвестпроекта. Чтобы приступить к строительству ЖК, компания «СтройКомплекс» предоставила жителям деревянного дома квартиры или денежную компенсацию. Сейчас помещения свободны, жители сняты с регистрационного учета, и сразу начался демонтаж. Процесс займет 10-14 дней.

 На углу Обводного и Воскресенской было три деревянных дома в удручающем состоянии. Сегодня техника убирает разруху с этой оживленной территории. С представителем застройщика договорились, что на время строительства установят хорошее ограждение – не из профлиста. В дальнейшем здесь появится современный дом с парковкой, благоустройством и озеленением.

 Расселение аварийного жилья и реновация кварталов – важнейшие для нашего города задачи. Занимаемся ими каждый день.

 

30 июль 14:22 | : Политика / Экономика

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