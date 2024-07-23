Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске ударно сносят расселенные деревянные дома

Планами в этой части поделился Дмитрий Морев:

- Сейчас в Архангельске сносим более 30 расселенных домов. Ранее завершили демонтаж 8-ми «деревяшек», на осень запланировали еще 13.

 Считаю это направление одним из важных: в нежилых домах нередко возникают пожары, а своим видом они портят облик улиц. Решение столь значимой для столицы Поморья задачи находится на контроле у губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.

 Снос домов – завершающий этап переселения. Так, по программе 2013-2018 гг. было расселено более 5 тысяч человек. Все 277 аварийных домов данной программы демонтированы.

 Сейчас реализуется следующая программа – на 2019-2025 гг. По ней расселяется уже более 9 тысяч архангелогородцев. По мере предоставления благоустроенного жилья или денежной компенсации собственникам производится и снос домов, включенных в данную программу.


28 август 11:57 | : Политика / Экономика

Главные новости


Из Холмогорского уезда в Царское село
Под знаком триколора. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (311)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20