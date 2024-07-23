В Архангельске ударно сносят расселенные деревянные дома

Планами в этой части поделился Дмитрий Морев:

- Сейчас в Архангельске сносим более 30 расселенных домов. Ранее завершили демонтаж 8-ми «деревяшек», на осень запланировали еще 13.



Считаю это направление одним из важных: в нежилых домах нередко возникают пожары, а своим видом они портят облик улиц. Решение столь значимой для столицы Поморья задачи находится на контроле у губернатора Архангельской области Александра Цыбульского.



Снос домов – завершающий этап переселения. Так, по программе 2013-2018 гг. было расселено более 5 тысяч человек. Все 277 аварийных домов данной программы демонтированы.



Сейчас реализуется следующая программа – на 2019-2025 гг. По ней расселяется уже более 9 тысяч архангелогородцев. По мере предоставления благоустроенного жилья или денежной компенсации собственникам производится и снос домов, включенных в данную программу.



