В Архангельске активно сносят деревянные дома под расширение магистрали

Проект по строительству участка пр. Московского протяженностью 1,8 километра разделен на три этапа. Один из них предполагает расселение и демонтаж 11 домов, которые оказались на пути будущей магистрали.

Строительство дороги уже идет на двух участках: от улицы Галушина до улицы Энтуазиастов и от улицы Пугачева до улицы Ленина. Чтобы их соединить, необходимо убрать 5 частных и 6 многоквартирных деревянных дома от ул. Энтузиастов до ул. Пугачева. Это прописано в муниципальном контракте, который заключила администрация Архангельска с подрядной организацией «Севзапдорстрой». Сегодня техника работает на сносе домов по ул. Энтузиастов, 47 и 49.

- Собственникам мы выплачиваем денежную компенсацию, а нанимателям приобретаем благоустроенные квартиры в Ломоносовском округе и на Майской горке. Юридическая процедура завершится в ближайшее время, до конца марта мы планируем фактически расселить всех жителей. Снос частных домов уже проводится, а в полном объеме демонтировать жилые дома мы рассчитываем до середины апреля, - пояснил главный инженер ООО «Севзапдорстрой» Дмитрий Применко.

Согласно проекту, новая часть Московского проспекта будет четырехполосной. Ширина каждой полосы – 3,75 метра, а тротуаров – 3 метра. Здесь создадут и велосипедную дорожку шириной 2,5 метра. Предусмотрено около 200 парковочных мест и по четыре остановки с каждой стороны проспекта. Срок сдачи дорожной новостройки – декабрь 2023 года.