27 апреля в средней школе №7 Архангельска состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров Первенства города по флорболу. Мероприятие стало ярким событием в спортивной жизни областного центра, собрав юных спортсменов, их тренеров и болельщиков.

Первенство города проводится уже более 15 лет, привлекая все больше и больше участников. В этом году Первенство Архангельска по флорболу стало рекордным по количеству участников: в почти двухмесячном соревновании приняли участие 54 команды в пяти возрастных категориях. В соревновании приняли участие мальчики и девочки в возрасте от 7 до 17 лет, а общее количество участников составило около 500 человек.

С приветственным словом к участникам церемонии обратился начальник управления по физической культуре и спорту города Архангельска, член партии "Единая Россия" Артем Фомин: "Сегодня мы чествуем наших юных спортсменов, будущих чемпионов. Видеть их горящие глаза и стремление к победе – это огромная радость. Флорбол – динамичный и зрелищный вид спорта, который активно развивается в Архангельске. Поддержка таких инициатив, как Первенство города, и поощрение талантливых ребят – это наш долг. Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать все условия для развития детского спорта в нашем городе! Вместе мы сильнее!".

Особым моментом церемонии стало награждение лучших игроков Первенства в отдельной номинации от Регионального совета сторонников партии "Единая Россия". Благодаря поддержке заместителя губернатора Архангельской области, председателя регионального совета сторонников "Единой России" Сергея Пивкова, депутата Архангельского городского Собрания депутатов Аркадия Пороховника (фракция "Единая Россия") и начальника управления по физической культуре и спорту города Артема Фомина были организованы специальные подарки и кубки для самых результативных игроков по системе "гол + пас".

Эта инициатива подчеркивает важность поддержки детского и юношеского спорта, поощрения спортивных достижений и формирования здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Вручение наград от "Единой России" стало дополнительным стимулом для юных флорболистов к дальнейшим спортивным успехам.

Завершая церемонию, организаторы выразили уверенность в том, что юные флорболисты Архангельска продолжат радовать своими достижениями и прославят родной город на спортивных площадках различного уровня. Поддержка детского спорта и популяризация здорового образа жизни остаются приоритетными направлениями работы партии "Единая Россия" в Архангельской области.



