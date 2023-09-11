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Архангельск будет прирастать новыми прогулочными территориями

Глава города Дмитрий Морев поделился ближайшими планами на создании новых рекреационных зон, на нехватку которых жаловалось не одно поколение архангелогородцев:

- В этом сезоне мы использовали больше возможностей для благоустройства прогулочных территорий. Теперь это не только нацпроект «Жилье и городская среда», но также инициатива бизнеса, активных жителей и государственных организаций.

 Два ярких примера благоустройства от социально ответственного бизнеса - мемориальный сквер в начале набережной Северной Двины и березовый сквер на ул. Поморской у музея Борисова. Первый был создан за счет ГК «Аквилон» и открыт в августе, а второй создается сейчас. Идет укладка тротуарной плитки, будут установлены красивые архитектурные формы.

 Значимые проекты реализуют и областные учреждения. Например, обновление Петровского сквера силами драмтеатра и создание аллеи кавалеров Ордена Славы у центра «Патриот».

 Вскоре будет завершено создание квартального сквера с детской площадкой в Соломбале – в районе дома №7/1 по ул. Советской. Здесь инициатором выступил совет дома, а правительство региона поддержало и выделило финансирование.

 В следующем году мы впервые вместе с горожанами приступим к реализации новой программы «Комфортное Поморье», продолжим благоустройство по нацпроекту и сотрудничество с бизнесом. И, конечно, будем создавать современные пространства на территории наших школ. Рассчитываем на хороший темп в этом важном направлении – шаг за шагом менять облик города к лучшему.


17 октябрь 15:14 | : Экономика

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