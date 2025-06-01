Александр Цыбульский: "С Архангельской области началась история российского флота"

Текст поздравления с Днем ВМФ публикует издание «Регион 29»:

- Этот праздник занимает особое место в сердцах северян, олицетворяя гордость за сильную и непобедимую морскую державу, уважение к подвигам предков и признание заслуг тех, кто сегодня несёт службу на морских рубежах России.

— Военно-Морской Флот — это слава России, её щит и символ государственного величия, — отметил Александр Цыбульский. — Он был и остаётся гарантом суверенитета, стабильности и безопасности нашей страны. Овеянный славой великих побед, флот с момента своего основания является опорой государства на водных просторах — от Белого и Балтийского морей до Тихого океана и северных морей Арктики.

Губернатор подчеркнул, что Архангельская область, как один из флагманов военно-морской истории России, по праву гордится каждым моряком, офицером, инженером и кораблестроителем. Имена героев, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, навсегда вписаны в летопись региона.

— Детище Петра Великого, российский флот стал символом мужества и морского достоинства, — сказал глава региона. — Современное поколение военных моряков продолжает лучшие традиции: доблестно служит на всех флотах страны, демонстрируя верность долгу, Родине и боевому братству. Мы искренне гордимся нашими защитниками.

Неотъемлемая часть морской славы России — верфи Архангельской области. Здесь десятилетиями создаются уникальные корабли, составляющие основу боевого потенциала флота. Вклад кораблестроителей Поморья в укрепление обороноспособности страны огромен, и он неоценим как в мирное, так и в военное время.

— Служба на флоте требует высочайшей дисциплины, силы духа, физической и моральной выносливости, — подчеркнул Александр Цыбульский. — Моряки, офицеры, старшины, матросы и ветераны флота — вы являетесь настоящими хранителями чести, мужества и морских традиций. Ваш ежедневный труд служит делу мира, защищает интересы государства, помогает воспитывать новое поколение в духе патриотизма, долга и верности Отечеству.

Глава региона также отметил, что флот всегда был предметом особого уважения у северян, и память о флотских подвигах бережно хранится в семьях, в школьных музеях, в патриотических клубах и военно-исторических объединениях региона.

— Военно-Морской Флот России — это гордость всей страны, а для жителей Архангельской области — часть идентичности, нашего характера, — заключил Александр Цыбульский. — Поморье всегда было и остаётся опорой морской славы России.