Губернатор Цыбульский поздравил жителей Русского Севера с Днем ВМФ

В приветственном адресе главы Архангельской области говорится:

- Уважаемые военные моряки, ветераны флота, все, кто связал свою жизнь с морем! Примите искренние поздравления с Днем Военно-Морского Флота России!

Сегодняшний праздник чтут и любят в нашей стране: отечественный флот с момента своего основания служит гарантом мирной жизни россиян, надежно стоит на страже морских границ государства, обеспечивая защиту его национальных интересов.

Служба в Военно-морском флоте требует от человека не только отличной подготовки, но и высоких личных качеств: мужества, силы духа, преданности воинскому долгу. Поморье по праву гордится теми, кто выбрал для себя этот путь, – ваши заслуги в обеспечении обороноспособности морских рубежей страны бесспорны.

Огромный вклад в боевую мощь Военно-Морского Флота России внесли и многие поколения кораблестроителей Русского Севера. Заложенные беломорскими мастерами лучшие традиции судостроения вот уже четвертое столетие позволяют современным специалистам создавать уникальные военные суда, составляющие мощь и величие русского флота.

Уважаемые воины: моряки надводного флота, подводники, пилоты морской авиации и морские пехотинцы! Спасибо вам за нелегкий труд, верность профессии и любовь к Отечеству. В ваших руках – мир и спокойствие нашей Родины.

Особая признательность – ветеранам флота. Сильные духом, настоящие профессионалы, истинные патриоты России, вы всегда являетесь примером для новых поколений моряков.

Желаю всем флотского здоровья, благополучия и добра!

С праздником!