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Губернатор Цыбульский рассказал президенту о достижениях компании РВК-Архангельск

Рассказывая Владимиру Путину о модернизации сетей региона,  Александр Цыбульский сделал акцент на инвестиционной деятельности  компании РВК-Архангельск.

 Одним из ярких примеров  инновационного подхода в реконструкции объектов ЖКХ губернатор назвал реконструкцию Центральной насосной канализационной станции. Благодаря этому проекту удалось заменить трубопроводы большого диаметра без отключения городской системы канализации и полностью модернизировать станцию. За это компания РВК-Архангельск была отмечена на федеральном уровне.

 «Мы активно занимаемся модернизацией коммунальной инфраструктуры и достигли значительных результатов. За последние пять лет заменили 238 километров сетей, что намного больше, чем в предыдущую пятилетку, когда было заменено всего 66 километров. В следующем пятилетнем плане мы ставим цель заменить 400 километров, что значительно улучшит качество коммунальных услуг для 140 тысяч жителей», – отметил Александр Цыбульский в докладе Владимиру Путину.


25 июль 07:57 | : Политика / Экономика

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