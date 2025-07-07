Губернатор Цыбульский рассказал президенту о достижениях компании РВК-Архангельск

Рассказывая Владимиру Путину о модернизации сетей региона, Александр Цыбульский сделал акцент на инвестиционной деятельности компании РВК-Архангельск.



Одним из ярких примеров инновационного подхода в реконструкции объектов ЖКХ губернатор назвал реконструкцию Центральной насосной канализационной станции. Благодаря этому проекту удалось заменить трубопроводы большого диаметра без отключения городской системы канализации и полностью модернизировать станцию. За это компания РВК-Архангельск была отмечена на федеральном уровне.

«Мы активно занимаемся модернизацией коммунальной инфраструктуры и достигли значительных результатов. За последние пять лет заменили 238 километров сетей, что намного больше, чем в предыдущую пятилетку, когда было заменено всего 66 километров. В следующем пятилетнем плане мы ставим цель заменить 400 километров, что значительно улучшит качество коммунальных услуг для 140 тысяч жителей», – отметил Александр Цыбульский в докладе Владимиру Путину.



