Народный фронт объяснил суть земских программ

Народный фронт опросил 2000 участников земских программ из разных регионов страны, чтобы узнать, с какими трудностями они сталкиваются при переезде в сельскую местность.



А сегодня руководитель Исполкома НФ Михаил Кузнецов на совещании лидера НФ, Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства озвучил результаты опроса и ряд предложений.



Ключевые моменты:



1. 79% опрошенных подтвердили, что именно выплата смотивировала их к переезду в сельскую местность.

2. 30% респондентов отметили сложности с адаптацией на новом рабочем месте, устройством детей в детсады, поиском жилья и др.

3. Для 60% людей жильё – ключевой фактор. НФ предлагает расширить программу сельской ипотеки для земских специалистов.

4. Для новых регионов, Арктики, Дальнего Востока и районов Крайнего Севера установлены единые выплаты (2 млн. рублей для врача и 1 млн. для фельдшера). Но в некоторых населённых пунктах этих средств недостаточно. НФ предлагает предоставить этой категории регионов возможность самостоятельно устанавливать выплаты в рамках текущих лимитов.