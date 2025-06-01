Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Народный фронт объяснил суть земских программ

Народный фронт опросил 2000 участников земских программ из разных регионов страны, чтобы узнать, с какими трудностями они сталкиваются при переезде в сельскую местность.

А сегодня руководитель Исполкома НФ Михаил Кузнецов на совещании лидера НФ, Президента РФ Владимира Путина с членами Правительства озвучил результаты опроса и ряд предложений.

Ключевые моменты:

1. 79% опрошенных подтвердили, что именно выплата смотивировала их к переезду в сельскую местность.
2. 30% респондентов отметили сложности с адаптацией на новом рабочем месте, устройством детей в детсады, поиском жилья и др.
3. Для 60% людей жильё – ключевой фактор. НФ предлагает расширить программу сельской ипотеки для земских специалистов.
4. Для новых регионов, Арктики, Дальнего Востока и районов Крайнего Севера установлены единые выплаты (2 млн. рублей для врача и 1 млн. для фельдшера). Но в некоторых населённых пунктах этих средств недостаточно. НФ предлагает предоставить этой категории регионов возможность самостоятельно устанавливать выплаты в рамках текущих лимитов.  

23 июль 19:30 | : Политика

Главные новости


Мезенки
Не время отдыхать. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (308)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20