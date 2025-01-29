Архангелогородцы возмущены фейковой диспансеризацией

Жители Архангельской области жалуются на Прямую линию Президента России на недостоверные сведения о прохождении ими диспансеризации, хотя таковой не проводилось.

По этому поводу в регионе в конце 2024 года уже возбуждено несколько уголовных дел в отношении главврачей государственных поликлиник.

Народный фронт держит данный блок на контроле. На совещании Президента с правительством РФ руководитель Исполкома НФ Михаил Кузнецов озвучил основные проблемы при прохождении диспансеризации граждан. Народный фронт проанализировал более 2 тыс. тематических обращений, поступивших на Прямую линию с Президентом РФ, опросил 26 тыс. пациентов госполиклиник и выяснил, с чем сталкиваются россияне:

- отсутствие возможности пройти диспансеризацию хотя бы за 2 дня, сложности с записью на приёмы. Например, на Прямую линию поступала информация о том, что невозможно обследоваться за 1 оплачиваемый выходной, согласно ТК РФ. Или же людям приходят ложные сообщения о якобы пройденной ими диспансеризации;

- недостаточно внимательное отношение врачей к жалобам пациентов, невозможность провести расширенные анализы, обследования;

- формальная обратная связь от медучреждений (врачей) или её отсутствие. Граждане жалуются на нехватку какой-либо обратной связи или рекомендаций по результатам диспансеризации;

- низкая вовлечённость и незаинтересованность работодателей в обследовании, выражающаяся в непредоставлении выходных дней для её прохождения (25%).