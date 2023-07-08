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Детсадовцы Архангельска получат обновленные бассейны

Приятными и полезными новостями поделился глава города Дмитрий Морев:

- Этим летом мы ремонтируем сразу треть всех бассейнов при детских садах города. Утепляем, обновляем, меняем кафель «больничного» цвета на яркие оттенки.

 Сегодня я проверил ход ремонта бассейнов в трех садиках, а всего в эту программу мы включили 6 дошкольных учреждений.

 Ближе всего к завершению ремонт в детском саду «Лесовичок» в Северном округе. Подрядчик держит высокий темп, выполняет аккуратно. Здесь идет обновление плитки на стенах и в чаше бассейна, ремонтируются душевые, меняется система подачи воды. Будет чистый, красивый и безопасный бассейн, который посещают дети с 3-х лет. Дополнительный контроль регулярно проводит депутат областного Собрания Михаил Авалиани.

 В детском саду №77 «Морошка» в Ломоносовском округе бассейн не ремонтировали с момента открытия, то есть 30 лет. Контрактом предусмотрена замена системы отопления, чтобы температура воздуха в помещении была на 5 градусов выше температуры воды. Разработан современный дизайн, будет использована плитка с детским оформлением.

 В Октябрьском округе вместе с представителем общественного совета Кристиной Саблиной мы проверили ремонт бассейна в детсаду №56 «Туесок». Пока здесь стадия демонтажа, но до начала учебного года объект должен быть сдан. Оформление стен за счет цветов плитки будет имитировать пляжный пейзаж: песчаный берег, море, небо…

 Бассейны мы также ремонтируем в детских садах № 103, 174 и 186. Всего на данную программу выделили из городского бюджета 11 млн. рублей.

 Занятия по плаванию для воспитанников бесплатные, а занимаются с ребятами квалифицированные инструкторы. Полезно для тренировки иммунитета, физического развития и дает положительные эмоции, особенно в условиях нашего северного климата!


11 июль 13:58 | : Политика

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