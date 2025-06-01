Дмитрий Морев проверил готовность архангельских школ к Дню знаний

1 сентября не за горами (как и счастье - не за морями), летние месяцы пролетают со свистом.

Помятуя это, глава столицы Поморья уже в середине июля провел рабочий вояж по средним учебным заведениям - где похвалить, а где подстегнуть. И вот что он увидел...

- Завершился капитальный ремонт школы №11, который проходил по президентской программе. Его результат оценил лично, встретился с директором Валентиной Вохминовой и представителем подрядчика.



На сегодня все строительные работы уже фактически завершены, идут проверки систем пожарной сигнализации, системы контроля управления доступом, вентиляции.



Осталось только завершить оформительские работы в кабинетах и фойе. Этим занимается коллектив школы. То, что уже успели сделать, вызывает позитивный отклик. По словам директора школы в дизайнерском оформлении рекреаций предпочтение решили отдать морской тематике и в фойе уже разместились экспонаты школьного музея.



В этой школе применили интересное решение – классы отделены от рекреаций не глухими стенами, а стеклянными перегородками. Такое решение добавило света и пространства, а также направлено на безопасность учеников.



В школе выполнен внушительный объем работ – обновлены инженерные системы, выполнена замена полов, сантехники в санузлах, отремонтированы раздевалки, спортивный и актовый залы, кабинеты, лестничные марши. На крыльцах смонтировали новые перила, безопасное покрытие, установили подъемник для маломобильных людей.



Отмечу, что в рамках капремонта обновилось не только здание школы – мы также приобрели новую мебель, учебное оборудование.



Уверен, для тех 1200 ребят, которые вернутся в родные стены уже 1 сентября здесь начнется новая интересная школьная жизнь. Очень рассчитываю на то, что дети в этих обновленных пространствах уже будут показывать и новые результаты.



Напомню, что сегодня в Архангельске по президентской программе у нас капитально ремонтируются также школы №№ 14, 52, 93. На всех этих объектах работы практически завершены.



Недавно был в школе №52, где завершается дизайнерское оформление помещений, а в 14-й школе благодаря проекту «Комфортной Поморье», инициированному губернатором Александром Цыбульским, мы реализуем на территории флагманский проект по благоустройству.

В школе №93 подрядчик показывает хорошие темпы, уверен к 1 сентября, и она примет своих учеников.







