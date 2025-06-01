Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев проверил готовность архангельских школ к Дню знаний

1 сентября не за горами (как и счастье - не за морями), летние месяцы пролетают со свистом.

Помятуя это, глава столицы Поморья уже в середине июля провел рабочий вояж по средним учебным заведениям - где похвалить, а где подстегнуть. И вот что он увидел...

- Завершился капитальный ремонт школы №11, который проходил по президентской программе. Его результат оценил лично, встретился с директором  Валентиной Вохминовой и представителем подрядчика. 


 На сегодня  все строительные работы уже фактически завершены, идут проверки систем  пожарной сигнализации, системы контроля управления доступом, вентиляции. 

 Осталось только завершить оформительские работы в кабинетах и фойе. Этим занимается коллектив школы. То, что уже успели сделать,  вызывает позитивный отклик.  По словам директора  школы в дизайнерском оформлении рекреаций предпочтение решили отдать морской тематике и в  фойе уже разместились экспонаты школьного музея. 

 В этой школе применили интересное решение – классы отделены от рекреаций не глухими стенами, а стеклянными перегородками. Такое решение добавило света и пространства, а также направлено на безопасность учеников. 

 В школе выполнен внушительный объем работ – обновлены инженерные системы, выполнена замена полов, сантехники в санузлах, отремонтированы раздевалки, спортивный и актовый залы, кабинеты, лестничные марши. На крыльцах смонтировали новые перила, безопасное покрытие, установили подъемник для маломобильных людей. 

 Отмечу, что в рамках капремонта обновилось не только здание школы – мы также приобрели новую мебель, учебное оборудование. 

 Уверен, для тех 1200 ребят, которые вернутся в родные стены уже 1 сентября здесь начнется новая интересная школьная жизнь. Очень рассчитываю на то, что дети в этих обновленных пространствах уже будут показывать и новые результаты. 

 Напомню, что сегодня в Архангельске по президентской программе у нас капитально ремонтируются также школы №№ 14, 52, 93. На всех этих объектах работы практически завершены. 

 Недавно был в школе №52, где завершается дизайнерское оформление помещений, а в 14-й школе благодаря проекту «Комфортной Поморье», инициированному губернатором Александром Цыбульским, мы реализуем на территории флагманский проект по благоустройству. 

В школе №93 подрядчик показывает хорошие темпы, уверен к 1 сентября, и она примет своих учеников.



17 июль 13:59 | : Политика

Главные новости


Рыбарь
«И про баскетбол не забудьте». Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (226)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20