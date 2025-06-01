Дмитрий Морев: "Архангельск - город рыбаков" и точка"

Глава областной столицы поделился своими впечатлениями от рабочей поездки по округу Варавино-Фактория:

- Уделил внимание и большим проектам, и рядовым, но крайне важным для жителей вопросам благоустройства – устройства детских площадок, ремонта дворовых проездов и прочего.

Снова побывал на территории у торгового центра «Фактория», которая давно нуждается в благоустройстве. Мы уже выставляли ее на голосование по программе формирования комфортной городской среды, заявляли на участие в инициированном губернатором региональном проекте «Комфортное Поморье». К сожалению, нужного количества голосов она не набрала, поэтому обращаюсь к жителям Фактории с просьбой консолидироваться, обновить заявку и снова поучаствовать в «Комфортном Поморье». Надо использовать все шансы – сегодня площадь у ТЦ в очень неприглядном состоянии, а мне бы хотелось, чтобы она стала точкой притяжения.

Кроме того, решили с главой округа, что в следующем году обновим арт-объект из больших букв «Архангельск – город рыбаков» вдоль Ленинградского проспекта, установим подсветку. Думаю, что для округа, где работает Тралфлот, где живут рыбаки и люди других, причастных к отрасли профессий, это важно.



