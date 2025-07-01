В Архангельске наступил сезон ремонта дворовых проездов

Всего по плану в этом году ремонтируют 34 дворовых проезда, общая сумма финансирования этого благого дела - почти 50 млн рублей.

Градоначальник города на Северной Двине Дмитрий Морев выехал на место событий:

- Посмотрел, как продвигаются работы, пообщался с жителями и депутатами городской Думы, которые участвуют в процессе выбора участков ремонта, взаимодействуют с горожанами и контролируют ход работ: Александром Гурьевым, Кристиной Саблиной, Ольгой Шананиной.

На улице Шабалина попросили подрядчика сделать пологий заезд к одному из подъездов, иначе из-за перепада уровня высоты будет скапливаться вода.

На улице Северодвинской, 68/2 проезд обновим по региональному проекту «Комфортное Поморье», инициированному Александром Цыбульским. Валентина Фесенко проживает в доме почти 50 лет, является старшей по своему подъезду. Переживает, что во дворе снесена детская площадка, которая отслужила свой нормативный срок, и это место могут занять автомобили.

Посоветовал инициативной группе принять участие в заявочной кампании проекта «Комфортное Поморье» на 2026 год, тем более у жильцов дома уже есть успешный опыт. Сбор предложений уже начался!



Программу ремонта дворовых проездов реализуем пятый год. Большинство из них не ремонтировались десятки лет, сильно изношены, особенно эта проблема стала актуальной с учетом роста автомобилизации населения. Получаем от жителей много запросов, выбираем самые убитые проезды и постепенно их ремонтируем. За пять лет обновили почти половину участков из тех, которые требуют ремонта. Программу будем продолжать, пока не восстановим все проезды в городе!



