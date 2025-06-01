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Из Архангельска в зону спецоперации ушли средства связи

Участники СВО из ударного отряда “Сокол”, несущие боевую вахту на запорожском направлении, благодарят представителей Народного фронта Поморья и всех жителей региона за предоставленный Wi-Fi-мост для обеспечения устойчивой и стабильной связи между подразделениями.

К парням присоединяются бойцы из отряда “Ирландцы” на донецком направлении. По их заявке одна из организаций Поморья приобрела усилитель мобильной связи. Дорогостоящее оборудование позволит нашим землякам на передовой бесперебойно пользоваться каналами связи даже в тех труднодоступных местах, где она отсутствует.

Благодаря неравнодушным архангелогородцам, принявшим участие в сборе средств для этих закупок, наши военные смогут эффективнее и быстрее выполнять оперативные и стратегические задачи специальной военной операции. 

16 июль 14:08 | : Политика

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