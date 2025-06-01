Жители вилегодского села проголосовали за новую жизнь

14 июля 2025 года на заседании комиссии по организации и проведению обсуждений были подведены итоги по вопросу целесообразности реализации мероприятий долгосрочного плана развития с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области.

В объявленном 2 июля 2025 года на официальной странице Администрации Вилегодского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте» публичном опросе за поддержку мероприятий ДПР приняло участие 539 человек, среди которых 533 человека проголосовали в поддержку.

Кроме того в Администрацию поступили подписные листы, с общим количеством подписей более 1 тысячи.

Таким образом, благодаря активной жизненной позиции жителей с Ильинско-Подомское, комиссия приняла состоявшимися общественные обсуждения, что позволяет выполнить условия отбора по программе Комплексное развитие сельских территории РФ.

Протоколы заседаний комиссии направлены в Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

Напомним, вчера общественник Сергей Федяев поблагодарил земляков за активную жизненную позицию.