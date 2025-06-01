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Жители вилегодского села проголосовали за новую жизнь

14 июля 2025 года на заседании комиссии по организации и проведению обсуждений были подведены итоги по вопросу целесообразности реализации мероприятий долгосрочного плана развития с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области. 

В объявленном 2 июля 2025 года на официальной странице Администрации Вилегодского муниципального округа в социальной сети «ВКонтакте» публичном опросе за поддержку мероприятий ДПР приняло участие 539 человек, среди которых 533 человека проголосовали в поддержку. 

Кроме того в Администрацию поступили подписные листы, с общим количеством подписей более 1 тысячи. 

Таким образом, благодаря активной жизненной позиции жителей с Ильинско-Подомское, комиссия приняла состоявшимися общественные обсуждения, что позволяет выполнить условия отбора по программе Комплексное развитие сельских территории РФ.

 Протоколы заседаний комиссии направлены в Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

Напомним, вчера общественник Сергей Федяев поблагодарил земляков за активную жизненную позицию.

16 июль 08:30 | : Политика / Экономика

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