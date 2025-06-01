"Спасибо за неравнодушие"

Инициатор сбора подписей под петицией о строительстве очистных сооружений Сергей Федяев благодарит земляков за неравнодушие:

- Друзья, хочу сказать огромное спасибо и поблагодарить за участие в сборе 1024 подписей в поддержку проекта строительства очистных сооружений в селе Ильинско-Подомское трудовые коллективы Ильинской ЦРБ, ЛЗУ «Вилегодский – обособленное подразделение акционерного общества «Группа «Илим»», ООО ДПМК «Вилегодское», ООО «АрхЛесКом», ОГУП «Вилегодское ДРСУ», индивидуальных предпринимателей Марковского Виталия Вениаминовича, Марковскую Ирину Николаевну, Михайлова Вадима Владимировича, Михайлова Олега Владимировича, Саламатову Александру Анатольевну, Машанова Павла Леонидовича, Софина Сергея Борисовича, общественников Орлова Николая Владимировича, Бушуева Сергея Вениаминовича. Активных неравнодушных жителей, проявивших инициативу по сбору подписей: Шевелеву Валентину Яковлевну (дер. Сидоровская), Смирнову Ирину Алексеевну (дер. Нижняя Мухонская), Гомзякову Раису Леонидовну (пункт выдачи интернет-заказов Ozon в магазине «Пятёрочка»), Фокину Наталью Федоровну (магазин «Пятёрочка»), Байбородина Василия Афанасьевича, Синяеву Дарину Александровну.

Всего приняло участие 1557 жителей райцентра в поддержку проекта – строительство канализационных очистных сооружений в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области мощностью 550 м³/сут.

Единственное предприятие ООО «Ильинск ЖКХ», которое не представило подписные листы по неизвестной причине.