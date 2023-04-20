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Дмитрий Морев проверил качество ремонта дворовых проездов

В Архангельске стартовал первый этап ремонта дворовых проездов - 2023. Такая программа реализуется в столице региона третий год подряд. Качество работ оценил градоначальник:

 - Сегодня в рабочей поездке вместе с представителями общественного совета Октябрьского округа Максимом Хохулиным , Кристиной Саблиной и Ксенией Корюкиной убедились, что в список вошли проезды, которые нуждаются в срочной замене асфальта. На встречу пришли старшие по домам и активные жители.

 Так, до 1 августа приведем в порядок протяженный проезд в квартале на ул. Гайдара, 46 - 48, пр-де Приорова, 5. С момента постройки домов прошло 35 лет: столько же не меняли асфальт вдоль домов. Проезд ведет к садику № 178. Жители со своей стороны пообещали принять решение по облагораживанию парковочных мест.

 Еще один длинный проезд – во дворе 15-подъездного дома № 95 по ул. Воскресенской. Здесь применим комбинированный подход: изношенные участки асфальта заменим целиком, небольшие дефекты на хорошем покрытии устраним с помощью литой смеси. Совместно с ресурсоснабжающими компаниями здесь предстоит решить проблему многочисленных провалившихся люков.

 Проезд вдоль бывшей «швейки» также вошел в план. Он соседствует с территорией благоустройства, где появятся дорожки и скамейки, а также арт-объекты в виде швейных катушек. Дополнительно поручил департаменту транспорта предусмотреть замену автобусного павильона: в комплексе мини-сквер обретет достойный и интересный вид.

 В этом году за работу над проездами взялся опытный подрядчик – «Севдорстройсервис». Объемы ремонта определены, а конкретные объекты для него определяем вместе с общественниками. В июне планируем приступить и ко второму этапу – на дополнительно выделенные средства из областного бюджета.


23 май 17:32 | : Политика / Экономика

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