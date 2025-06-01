Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Народная программа "Единой России" принесла в Ерцево чистую воду

В данный момент на местной системе водоснабжения завершаются работы по установке ограждения: смонтировано 125 из 137 опор, установлены сетчатые конструкции на опорные элементы и козырьки для колючей проволоки (всего 113 штук).


 Параллельно подрядчик ведёт работы по планировке территории строительной площадки и благоустройству водоразборных колонок. На объекте работают шесть специалистов и две единицы специализированной техники.

 В ближайшее время планируется устройство проездов и тротуаров с использованием тротуарной и дорожной плитки. В Коношском районе реализуют основные наказы жителей, обозначенных в Народной программе «Единой России». Работы осуществляются по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».


07 июль 16:00 | : Политика / Экономика

Главные новости


Назло непогоде. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Почему "Брюс" стал "Малыгиным". История архнгельского ледокола

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2025 (94)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (390)



Деньги


все материалы
«    Июль 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20