Народная программа "Единой России" принесла в Ерцево чистую воду

В данный момент на местной системе водоснабжения завершаются работы по установке ограждения: смонтировано 125 из 137 опор, установлены сетчатые конструкции на опорные элементы и козырьки для колючей проволоки (всего 113 штук).



Параллельно подрядчик ведёт работы по планировке территории строительной площадки и благоустройству водоразборных колонок. На объекте работают шесть специалистов и две единицы специализированной техники.



В ближайшее время планируется устройство проездов и тротуаров с использованием тротуарной и дорожной плитки. В Коношском районе реализуют основные наказы жителей, обозначенных в Народной программе «Единой России». Работы осуществляются по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».



