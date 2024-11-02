Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ремонт онежского моста подходит к завершающей стадии

Специалисты подрядной организации сейчас завершают устройство тротуарной плитки на подходах к мосту.

Объекты дорожной инфраструктуры являются приоритетами Народной программы «Единой России» и находятся на постоянном контроле в реготделении партии. На объекте капремонта мостового перехода через реку Вонгуду, что на 3-м километре автодороги Подъезд к с. Порог от автодороги Савинский — Ярнема — Онега в Онежском районе, завершены работы по укреплению откосов и устройству металлического перильного ограждения.

Специалисты подрядной организации "Архангельские дороги и мосты" сейчас завершают устройство тротуарной плитки на подходах к мосту и монтируют барьерное ограждение.

Эти работы планируется завершить в ближайшие дни. После чего на фактически готовом объекте останется только совершить необходимую приборку, и восстановить детскую площадку, которая была разобрана на время выполнения работ для устройства объезда.

15 ноябрь 13:25 | : Политика / Экономика

Главные новости


Станция «Юрьевский Рубеж» - место обязательное к посещению
О моноспектакле Олега Щукина в Архангельском драмтеатре

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (211)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20