Ремонт онежского моста подходит к завершающей стадии

Специалисты подрядной организации сейчас завершают устройство тротуарной плитки на подходах к мосту.

Объекты дорожной инфраструктуры являются приоритетами Народной программы «Единой России» и находятся на постоянном контроле в реготделении партии. На объекте капремонта мостового перехода через реку Вонгуду, что на 3-м километре автодороги Подъезд к с. Порог от автодороги Савинский — Ярнема — Онега в Онежском районе, завершены работы по укреплению откосов и устройству металлического перильного ограждения.

Специалисты подрядной организации "Архангельские дороги и мосты" сейчас завершают устройство тротуарной плитки на подходах к мосту и монтируют барьерное ограждение.

Эти работы планируется завершить в ближайшие дни. После чего на фактически готовом объекте останется только совершить необходимую приборку, и восстановить детскую площадку, которая была разобрана на время выполнения работ для устройства объезда.