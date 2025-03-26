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Смелов попытается снова стать депутатом

Как стало известно, член «Справедливой России» Владислав Смелов решил еще раз вступить в ту же реку – стать депутатом Архангельского областного Собрания. Он будет баллотироваться на место ушедшего в мир иной Сергея Эммануилова по 21-му избирательному округу, и уже передал документы в региональный избирком.

Смелов – работник культуры. Из тех, на которых, как говорится, клейма негде ставить (не будем лишний раз смущать читателей подробностями).

Из официальной биографии:

Родился 28 октября 1982 года.

В 2005 году окончил Санкт-Петербургский музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского по специальности "пение". В 2010 году – Российскую Академию музыки им. Гнессиных, г. Москва, квалификация: "Артист вокально-исполнительского жанра".

Работал художественным руководителем Архангельского городского ансамбля народной песни и танца "Дивованье".

Имеет целую стопку почетных грамот, все больше за звонкое пение, которое (вкупе с остальными достоинствами) должны будут оценить избиратели суровой поморской глубинки.

Смелов уже побывал депутатом АОСД прошлого созыва, на выборах 2023 года его постигла неудача. И вот реванш…

Интрига в том, что, по сведениям редакции, у Смелова далеко непростые отношения с главой фракции эсеров Черненко, который, в свою очередь, собрался в губернаторы.

Пока известен еще один претендент на это кресло – кандидат от «Единой России» Алексей Крупцов, в мирной жизни гендиректор «Титана» и человек леса. Развернутое интервью с ним читайте здесь.

04 июль 18:03 | : Политика

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