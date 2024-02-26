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"Единая Россия" поправит Онеге ее "лицо"

Мечта онежан о комфортном общественном пространстве в черте города стала реальностью.

Раньше слово «набережная» здесь не звучало. Это был заросший ивняком, осокой и редкими тополями берег. Освещение здесь было только солнечное. Горожане были недовольны отсутствием места для прогулок и досуга. 

- Мы пытались включиться в разные проекты, но нам не удавалось, пока в 2021-м не подали документы на участие в федеральной программе благоустройства. В 2023 году, после утверждения проектно-сметной документации, были проведены общественные слушания по обновлению набережной. Люди увидели и согласились с предложенным вариантом. Онежане очень рады переменам, ждут с нетерпением, когда всё будет сделано. А ведь многие не верили, что проект будет реализован, но подогнанная техника вдохновила людей, и они поняли, что проекты работают. Сегодня часть благоустройства уже завершена – положена плитка, установлены фонари, поставлены качели и северная ладья. Но основные работы ещё впереди. Надеемся, что они завершатся в этом году, и мы уже осенью сможем гулять по красивой набережной, - сказал Николай Бабиков, исполняющий обязанности секретаря Онежского местного отделения «Единой России».

Благоустройство набережной в Онеге осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он реализуется правительством РФ с 2017 года. В его основе – проект «Городская среда» партии «Единая Россия». Согласно проекту благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учётом инициатив жителей. Федеральную программу комфортной городской среды Партия реализует совместно с Минстроем. Президент РФ продлил её действие до 2030 года.

Отметим, благоустройство придомовых и дворовых территорий, улучшение комфорта городской среды являются также значимыми пунктами народной программы «Единой России».


26 февраль 13:59 | : Политика

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