"Единая Россия" поздравила архангелогородцев с Днем города и Днем молодежи

Город воинской славы и важнейший форпост освоения Арктики Архангельск отметил 441 год со дня основания.
История города на Двине неразрывно связана с развитием и становлением великой России — он был свидетелем судьбоносных событий, внёс неоценимый вклад в освоение Русского Севера и Победу в Великой Отечественной войне.
Сегодня Архангельск уверенно двигается вперёд, реализуя масштабные проекты и инициативы.
В самом сердце столицы Поморья, на проспекте Чумбарово-Лучинского, развернулась яркая и интерактивная площадка, где каждый нашел себе занятие по душе - малыши радовались разноцветным воздушным шарам, участвовали в веселых играх и конкурсах, а самые юные северяне смогли преобразиться с помощью аквагрима!
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