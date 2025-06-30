"Единая Россия" поздравила архангелогородцев с Днем города и Днем молодежи

Город воинской славы и важнейший форпост освоения Арктики Архангельск отметил 441 год со дня основания.

История города на Двине неразрывно связана с развитием и становлением великой России — он был свидетелем судьбоносных событий, внёс неоценимый вклад в освоение Русского Севера и Победу в Великой Отечественной войне.

Сегодня Архангельск уверенно двигается вперёд, реализуя масштабные проекты и инициативы.

В самом сердце столицы Поморья, на проспекте Чумбарово-Лучинского, развернулась яркая и интерактивная площадка, где каждый нашел себе занятие по душе - малыши радовались разноцветным воздушным шарам, участвовали в веселых играх и конкурсах, а самые юные северяне смогли преобразиться с помощью аквагрима!