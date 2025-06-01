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Александр Цыбульский: "Архангельск - это город с характером"

В День города губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подчеркнул особую роль Архангельска в истории России и в развитии современного Севера.

По словам главы региона, Архангельск по праву занимает особое место на карте страны – как первый морской порт России, как один из центров кораблестроения и научного освоения Арктики, как город, в котором рождались идеи, укреплялись традиции и формировался северный характер.

– Архангельск – это не просто административный центр региона. Это город с характером, с глубоким историческим и культурным кодом, который традиционно выполнял роль опорной точки в развитии северных территорий и взаимодействии России с внешними партнёрами, – отметил Александр Цыбульский.

Он подчеркнул, что Архангельск сыграл ключевую роль в Великой Отечественной войне как город тыла и северных конвоев, как место, где каждый день работали ради общей Победы. Эти страницы истории неразрывно связаны с национальной памятью и гордостью.

Сегодня Архангельск продолжает меняться. Развивается жилищное строительство, появляются новые школы и детские сады, реконструируются дороги и мосты, благоустраиваются дворы и общественные пространства. Город становится более удобным, современным и открытым к новым решениям.

– Всё, что происходит в Архангельске сегодня, – это результат неравнодушия самих горожан. Их работа, идеи, участие в жизни города определяют его развитие. Архангелогородцы сохраняют традиции, но в то же время задают темп будущему, – сказал губернатор.

Он также отметил, что Архангельск сохраняет лидирующие позиции как культурный и образовательный центр, как город инженерной мысли, науки, искусства и инициативной молодёжи.

– Архангельск – это город с сильным характером и живым развитием. Именно в этом сочетании – уважения к истории и движения вперёд – заключается его сила, – заключил Александр Цыбульский. 

29 июнь 12:47 | : Будни

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