Архангельские школьники обеспечены бесплатным питанием

В школах Архангельска 20 тысяч детей обеспечены бесплатным питанием: это одна из мер поддержки семей с детьми.



В 50 образовательных организациях города организовано бесплатное горячее питание учащихся 1-4 классов. В 2023 году на питание 16,5 тысяч учеников начальных классов было предусмотрено 237 млн. рублей.



Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья: для них действует система двухразового бесплатного питания. Таких детей в школах города более тысячи. Часть из них обучается на дому и получает сухпаёк или денежную компенсацию - по выбору родителей. А дальше будет лучше…

Градоначальник Архангельска Дмитрий Морев:



- В Год семьи мы увеличили финансирование на поддержку малоимущих семей. Дети из таких семей получают бесплатное питание не только в начальной школе, но и с 5 по 11 класс. В 2024 году на обеспечение горячим питанием 1030 детей из малоимущих семей администрацией запланировано почти 16 млн. рублей. Стоимость обедов для них увеличена на 10%. Также обеспечены горячим питанием за счет бюджета дети участников СВО.



Всего на бесплатное питание школьников в 2024 году планируем направить почти 300 млн. рублей.



На федеральном уровне разработана большая программа мер поддержки для семей с детьми – от единовременных выплат до льготной ипотеки. Узнать о них можно на сайте, посвященном национальным проектам, которые реализуются по инициативе президента Владимира Путина, по ссылке clck.ru/37cYdK