Большинство архангелогордцев поддерживают отмену НДФЛ для многодетных

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить от уплаты НДФЛ многодетные семьи.

Налоговые преференции для многодетных семей поддержали 56% архангелогородцев. Против отмены НДФЛ для работающих родителей многодетных семей выступили 22% опрошенных. По их мнению, «многодетные семьи имеют достаточное количество поддержки».



Инициативу об отмене НДФЛ для многодетных семей северяне с детьми поддерживали чаще бездетных (60 и 48% соответственно). Мужчины одобряли идею чаще женщин (63 и 47%). Больше всего же сторонников нулевой ставки НДФЛ для родителей многодетных семей — среди респондентов в возрасте до 34 лет (64%).

(фото с https://b-port.com/news/286146)