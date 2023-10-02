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Большинство архангелогордцев поддерживают отмену НДФЛ для многодетных

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить от уплаты НДФЛ многодетные семьи.

Налоговые преференции для многодетных семей поддержали 56% архангелогородцев. Против отмены НДФЛ для работающих родителей многодетных семей выступили 22% опрошенных. По их мнению, «многодетные семьи имеют достаточное количество поддержки».

 Инициативу об отмене НДФЛ для многодетных семей северяне с детьми поддерживали чаще бездетных (60 и 48% соответственно). Мужчины одобряли идею чаще женщин (63 и 47%). Больше всего же сторонников нулевой ставки НДФЛ для родителей многодетных семей — среди респондентов в возрасте до 34 лет (64%).

(фото с https://b-port.com/news/286146

13 ноябрь 10:09 | : Экономика

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