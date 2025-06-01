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Игорь Арсентьев: Пришло время косарей

О начале большого городского покоса сообщил глава администрации Северодвинска Игорь Арсентьев:

- Во всех районах города ведутся активные покосы травы – придорожные газоны, парки, скверы, придомовые территории. Косари работают газонокосилками и триммерами в несколько смен.

 На Яграх обработано 90% газонов на улицах Октябрьской, Дзержинского, Северной, Логинова, Мира, Свободы, Макаренко и Корабельной, а также в Банном переулке, на Приморском бульваре и проспекте Бутомы.

 Газоны на улицах, скверах и парках центральной части города скошены на 70%. Уже отработаны участки на улицах Железнодорожной, Южной Первомайской, Юдина, Советской, Плюснина, Бойчука, Серго Орджоникидзе, Портовой, Коновалова, на проспекте Ленина и чётной стороне проспекта Труда, на площади Пашаева, на участке улицы Ломоносова от улицы Железнодорожной до Морского проспекта, на Карла Маркса от улицы Гагарина до Морского проспекта, на Морском проспекте от улицы Карла Маркса до улицы Советских Космонавтов. Сейчас продолжаются работы на улице Республиканской и на Беломорском проспекте.

 В кварталах южнее улицы Юбилейной работы выполнены на 30%. Скошены газоны на улицах Лебедева и Чеснокова, на проспекте Труда и проспекте Победы, Сейчас косят траву на улице Юбилейной. Покос должен завершиться к 15 июля. Управляющим компаниям поручено опубликовать графики покосов на придомовых территориях в своих группах, чтобы жители смогли ознакомиться с датами работ.

22 июнь 13:30 | : Политика

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