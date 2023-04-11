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Черненко плюс одна неизвестная

Вслед за коммунистами и лдпровцами справедливороссы Поморья определились с партийным списком на выборы в Архангельское областное Собрание депутатов.

Вопреки традиции выставлять трех кандидатов, региональная «Справедливая Россия» обошлась двойкой:

- действующий депутат АОСД, он же руководитель фракции Олег Черненко;

- некто Дропенко (представительница слабого пола).

В партийный список предсказуемо не вошла Ирина Чиркова, ныне занимающая должность заместителя мэра Архангельска по социальным вопросам. Ибо чиновникам не пристало…

Ранее в редакцию поступали сведения, что о включении в первую тройку партийного списка ведется переговоры с действующим депутатом облСобрания Татьяной Седуновой, которая еще два года назад была исключена из партии по инициативе все той же Чирковой за сотрудничество с компанией «УЛК» (насквозь единороссовской). Видимо, не договорились.

В связи с вышесказанным, наши наблюдатели говорят о серьезном кадровом кризисе в региональном отделении СР на самой партийной верхушке.

02 июль 09:40 | : Политика

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