Черненко плюс одна неизвестная

Вслед за коммунистами и лдпровцами справедливороссы Поморья определились с партийным списком на выборы в Архангельское областное Собрание депутатов.

Вопреки традиции выставлять трех кандидатов, региональная «Справедливая Россия» обошлась двойкой:

- действующий депутат АОСД, он же руководитель фракции Олег Черненко;

- некто Дропенко (представительница слабого пола).

В партийный список предсказуемо не вошла Ирина Чиркова, ныне занимающая должность заместителя мэра Архангельска по социальным вопросам. Ибо чиновникам не пристало…

Ранее в редакцию поступали сведения, что о включении в первую тройку партийного списка ведется переговоры с действующим депутатом облСобрания Татьяной Седуновой, которая еще два года назад была исключена из партии по инициативе все той же Чирковой за сотрудничество с компанией «УЛК» (насквозь единороссовской). Видимо, не договорились.

В связи с вышесказанным, наши наблюдатели говорят о серьезном кадровом кризисе в региональном отделении СР на самой партийной верхушке.