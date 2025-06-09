Продолжаются дорожные работы на проспекте Ломоносова

Рассказывает глава Архангельска Дмитрий Морев:

- Большой проект по реновации проспекта Ломоносова продолжили в этом году.

Прошлым летом обновили почти 5 км магистрали от Гагарина до Урицкого. Сейчас в работе участок от Урицкого до Смольного Буяна. Завершающий этап реализуем за счет областных средств, при поддержке губернатора Александра Цыбульского.

Темпы и качество ремонта держу на личном контроле. Ломоносова - это знаковый проспект: он соединяет разные округа, берет на себя большую транспортную нагрузку.

Одновременно работы идут и на других дорожных объектах. Техники и персонала у подрядчиков достаточно.