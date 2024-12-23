Дмитрий Морев привез с 29-го лесозавода массу впечатлений

Рассказывает градоначальник Архангельска:

- Сегодня в рабочей поездке на 29 лесозавод посетил школу, обсудил решение различных проблем с активом ТОСа и жителями.

Школа для удаленного поселка с численностью населения 1300 человек – центр притяжения, инициатив и творчества.

По заявке местного ТОСа в прошлом году в здании школы создали уютный актовый зал с театральной сценой и костюмерной. Общественники признали: это один из лучших в Архангельске проектов губернаторской программы «Комфортное Поморье». Дети в восторге, театральный кружок школы № 60 уже показал на сцене новогодний спектакль.

В самой маленькой школе Архангельска учится 60 детей. Но мы стараемся и здесь создавать современные условия. В декабре сюда поступили интерактивные доски. Сегодня учителя показали, как используют их на уроках. Занятия стали увлекательнее для детей, а подготовка к ним удобнее для педагогов.

Также по субсидии ТОСу для школьного кружка авиамоделистов приобрели станки. Есть 3D-принтер, установка для лазерной резки. Ребята при деле и успешно выступают на областных соревнованиях.

С жителями поселка обсудили приоритетные потребности: поддержание дороги, установка фонарей, сокращение сроков ремонта при отключении электричества. Летом планирую вновь посетить поселок.



