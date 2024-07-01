Глава Котласа не простит подрядчику срыв ремонта школы

Об этом Денис Шевела заявил на страничке в социальной сети:

- Сегодня уже можно сказать точно, что 82 школа не будет принята к началу нового учебного года.



Подрядчик не успеет закрыть крышу к 1 сентября, поэтому проводить здесь уроки и тем более запускать детей нельзя.



К подрядной организации будут применены все санкции, которые оговорены и предусмотрены контрактом и законодательством.



Претензионная работа уже ведется, и эта мера будет действовать, пока обязательства не будут выполнены, и капитальный ремонт кровли не будет завершен.



Сейчас основной вопрос, это организация учебного процесса для воспитанников и коллектива 82 школы.



Новый учебный год для учеников 1-6 классов начнется в 3-м лицее, а для 7-11 классов - в 4-й школе. Это касается и педагогов 82 школы. Они переедут вместе с ребятами, так что в этом смысле для коллектива и учеников 82 школы ничего не поменяется. Питание будет организовано по месту обучения.



Для детей начальной школы, организуем подвоз.



Сейчас решаем отдельные организационные моменты, чтобы к 1 сентября минимизировать все неудобства, вызванные этой ситуацией и планово начать новый учебный год.