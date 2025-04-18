Народный фронт Поморья предлагает стать частью команды Народного контроля

Зачем?

На официальной платформе Народного фронта, вы сможете через опросы рассказать об очередях в поликлиниках, сложностях устройства ребенка в школу или, наоборот, отметить улучшения в регионе в сфере спорта, семейной политики, ЖКХ и не только.

Результаты общественного мнения будут использованы Народным фронтом для подготовки докладов Президенту и Правительству РФ о положении дел по поднятым вопросам в регионах России.

Как принять участие?

Регистрируйтесь на официальной платформе Народного фронта: nk.onf.ru/surveys/re.... В личном кабинете будут отображаться все актуальные опросы. Участвуйте и давайте объективную оценку. Ваше мнение может помочь повысить качество жизни в Архангельской области!

Поделитесь этим сообщением с друзьями и знакомыми – чем больше неравнодушных людей присоединится к опросной панели, тем сильнее будет наш общий голос.

Народный Фронт приглашает пройти опросnk.onf.ru



