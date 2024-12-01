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Первички "Единой России" идут в прорыв

важные проекты, отметил врио секретаря Генсовет Владимир Якушева на дискуссионной площадке в преддверии Съезда партии.

«Это, естественно, вся работа по сбору гуманитарной помощи нашим новым регионам, Курской, Белгородской, Брянской областям. Вы ведёте непосредственно эту работу. На месте даёте нам обратную связь, что происходит по национальным проектам, по новым федеральным законам, которые работают на земле. Именно к вам приходят люди, говорят, что хорошо или плохо. А именно фракция «Единой России» в Госдуме должна отвечать на запросы, которые формулирует первичное отделение. И либо внести изменения в правила, по которым мы живём, либо, если какая-то зона недорегулирована, создать новые правила. И без участия первичек мы делать этого не будем. И мы дальше должны продолжать жить именно в такой идеологии», - подчеркнул Владимир Якушев.

Он также заявил, что «Единая Россия» проработала изменения в народную программу с Правительством России. Их примут на XXII Съезде партии 14 декабря.

«По народной программе должны работать все институты партии. Не только депутаты Государственной Думы, которые на основании изменений в нее должны принять федеральные законы.

Наши предложения мы направили в Правительство, все отработали технически. И на Съезд изменения в народную программу выносим», -сообщил врио секретаря Генсовета на дискуссионной площадке в преддверии Съезда партии.

Председатель регионального совета первичных отделений Архангельской области Надежда Бовина приняла участие в дискуссионной площадке и поделилась своими впечатлениями: "Замечательно, что в ЦИК Москвы прошла дискуссионная площадка "Первичное звено Партии"! Подведение итогов Года первичных отделений и обсуждение предложений со всех регионов страны — важный шаг для совершенствования работы партии. Обмен опытом между секретарями первичек — это не только возможность узнать лучшие практики, но и стимул для дальнейшего развития и усовершенствования работы на местах.  Мастер-классы в Мосволонтере — еще одно доказательство активной жизни и готовности к действиям в любых ситуациях".

13 декабрь 17:33 | : Политика

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