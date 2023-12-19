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Архангельская область внесла вклад в поддержку Путина как самовыдвиженца

Итоги сбора подписей на площадках партии подвели на заседании Президиума Генсовета.

 Подписная кампания проходила с 23 декабря по 21 января. Кульминацией процедуры стал Единый день сбора подписей, который прошел на всех площадках партии 16 января.

 «Нашими партийцами собрано без малого 2,1 миллионов подписей (за весь период — прим.). Назову регионы-лидеры — Кемеровская область, где было собрано более 74 тысяч подписей; Чувашская Республика — 64 тысячи и Республика Башкортостан, где собрали 58,5 тысяч подписей», — отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

  Он подчеркнул, что в Единый день сбора подписей работали около четырёх тысяч пунктов сбора — региональные и местные исполкомы, общественные приёмные, штабы общественной поддержки и МГЕР.

 «В этот день было собрано рекордное число подписей — 316 тысяч», — сообщил Андрей Турчак.

 На удалённых территориях, где нет представительств «Единой России», волонтёры партии собирали подписи по месту жительства избирателей.

 «Регионы-лидеры, которые собрали больше всего подписей именно 16 января: Ставропольский край, Республика Крым, Хабаровский край, Ненецкий автономный округ, Томская область, Алтайский край, Нижегородская область, Оренбургская область, Чувашская Республика и Тюменская область», — сказал секретарь Генсовета.

 По его словам, поддержать Президента приходили люди разных возрастов и социального статуса, национальностей и профессий.

 «Приходили зачастую целыми семьями, трудовыми коллективами. Безусловно, их объединяло одно желание — желание видеть нашу страну сильной, независимой и великой. Такой, какой Россию делает наш Президент», — подчеркнул Андрей Турчак.

 Секретарь Архангельского местного отделения «Единой России» Иван Воронцов рассказал, как в Поморье собирали подписи в поддержку самовыдвиженца Владимира Путина:

 - Наша область активно включилась в сбор подписей в поддержку самовыдвиженца. На базе штаба общественной поддержки, в Молодёжном центре Архангельской области, в местных общественных приёмных «Единой России», в специально отведённых точках города и муниципальных образований действовали пункты сбора подписей. Организовано всё было на очень хорошем уровне. Мы также обучили волонтёров, чтобы они выезжали к маломобильным гражданам и пожилым людям, у которых было желание выразить свою гражданскую позицию. Активность северян проявилась и в единый день сбора подписей. Представители исполнительной, законодательной власти, общественники, простые горожане присоединились к всеобщей партийной акции. Считаю, наш регион показал себя достойно.

 Также на Президиуме Генсовета определили план работы по Году первичных отделений «Единой России» и приняли решение о создании совета «первичек». Он позволит секретарям принимать более активное участие в выработке партийных решений на федеральном уровне.

 «В него войдут наиболее эффективно работающие на местах коллеги. Они будут формулировать предложения, основываясь на своем опыте, по партстроительству, работе с избирателями, актуальной в регионах повестке. Это будет канал оперативной «обратной связи» между секретарями первичек и руководством партии», — сообщил секретарь Генсовета.

 В течение 2024 года также пройдет серия региональных и федеральных мероприятий, где секретари первичных отделений смогут напрямую обсудить с руководством партии различные вопросы. В ближайшее время также будут организованы региональные форумы «первичек». Помимо этого, состоятся региональные конкурсы для секретарей «первичек» по различным номинациям и общероссийский конкурс лучших практик реализации народной программы. Он пройдет под патронажем Председателя партии Дмитрия Медведева.

31 январь 09:10 | : Политика

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