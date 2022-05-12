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В рамках программы "Единой России" в Поморье будут отремонтированы 15 школ

Всего В России по федеральной программе капремонта в этом году будет отремонтировано 1661 здание, напомнила координатор направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

«1 сентября открыли свои двери 1000 школ, отремонтированных по программе капитального ремонта, разработать которую «Единой России» поручил Президент. С этого года мы начали её реализацию, и вот первый результат. Открывшиеся школы – не просто обновленные крыши, окна и фасады. Это и новые возможности для детей – появляются спортивные секции, театральные кружки, комнаты для внеклассной работы. А главное – это будут современные пространства, соответствующие духу времени, запросам молодёжи», - отметила она.

Все этапы работ контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от партии и сенаторы. К созданию проектов обновления образовательных учреждений, контролю за работами и приёмке объектов привлечены педагоги, родители и сами школьники.

Ольга Казакова обратила внимание, что партия держит на контроле работы по капремонту школ, которые завершатся после 1 сентября. Коллективы и учащиеся переведены на это время в другие учебные заведения.  

В следующем году капремонт по программе «Единой России» и Минпросвещения пройдет в 3 тысячах школ. 64% из них расположены в сельской местности и малых городах.

В 2022 году в Поморье будут капитально отремонтированы 15 школ в 11 муниципальных образованиях. К началу учебного года 7 обновленных школ распахнут свои двери для 3 тысяч учащихся. Ремонт остальных будет завершен до конца года.

«Для нас было важно, чтобы в случае удорожания материалов потребности школ были закрыты, чтобы подрядчики ответственно подошли к делу и выполнили масштабный ремонт, но в короткие сроки – поэтому депутаты областного Собрания и муниципалитетов сопровождали школы на всех стадиях подготовки. К мониторингу работ также активно включились педагоги и родители.

Для нашей области этот проект особенно значим. Многие здания не ремонтировались со времен строительства: старая кровля, изношенные инженерные коммуникации, потрескавшийся фасад. Капитальный ремонт школ придаст дополнительный стимул к учебе, создаст комфортные условия для обучения детей», - прокомментировала председатель комитета по культурной политике, образованию и науке областного Собрания депутатов Ольга Виткова.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,3 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приёмки — проконтролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год предусмотрено 66,5 млрд рублей.

Народная программа «Единой России» включает 294 положения, реализация которых предусматривается с 2021 по 2025 годы. В настоящее время из них полностью выполнено 72 положения (25%).

В федеральном бюджете предусмотрено финансирование в объёме 298 млрд рублей, из них: 150 млрд рублей — на строительство новых школ, 34,6 млрд рублей — на благоустройство дворов и общественных пространств, 2,4 млрд рублей — на создание спортивных площадок, 14,6 млрд рублей — на ремонт домов культуры и музеев, 5,3 млрд рублей — на модернизацию почтовых отделений.

 

02 сентябрь 11:47 | : Политика

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