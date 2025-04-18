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В Архангельске рубились в шахматы и шашки люди с ограниченнми возможностями

В рамках Всероссийского марафона «Сила России» совместно с региональным отделением Федерации спорта слепых состоялся захватывающий турнир, в котором приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья. Этот спортивный праздник стал ярким примером того, как спорт объединяет и вдохновляет!

Мероприятие, организованное при поддержке Регионального совета сторонников партии «Единая Россия», стало площадкой для демонстрации мастерства, силы духа и спортивной дружбы.

Такие инициативы помогают не только развивать спортивные навыки, но и показывают, что возможности человека — безграничны, а вера в себя и поддержка общества — важнейшие шаги к победе!

От регионального политсовета партии: Благодарим всех участников, организаторов и сторонников за активную вовлеченность и поддержку! Вместе мы делаем Россию сильнее и добрее!


23 май 07:56 | : Политика

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