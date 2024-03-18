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Летом по Поморью побежит "Сила России"

Марафон  стартует 1 июня и продлится до 10 августа – Дня физкультурника.

Старт подготовке летнего спортивного марафона «Единой России» «Сила России» дали на ВКС с советами сторонников и региональными отделениями партии.

«Мероприятия нашего марафона будут тематическими. Они пройдут в несколько летних праздников, среди которых День защиты детей, День России, День семьи любви и верности и, конечно, День физкультурника. Традиционно будем проводить спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта. Каждый регион может разнообразить мероприятия, сделать акцент на традиционных национальных спортивных играх», - отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко.

Зарегистрироваться для участия в спортивных мероприятиях можно будет на сайте проекта.

Ольга Занко также рассказала, что при проведении зимнего марафона «Единая Россия», советы сторонников партии организовали почти 5 тысяч тренировок. В них участвовали более 200 тысяч человек по всей стране.

«Участниками зимнего Всероссийского спортивного марафона «Сила России» стали дети и их родители, студенты, спортсмены, члены семей мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Более трёх тысяч НКО были вовлечены в организацию марафона», –  рассказала она.

Председатель регионального совета сторонников «Единой России» Светлана Дейнеко рассказала, как прошёл марафон в Поморье.

«Марафон в регионе охватил более 1000 участников. Силами местных отделений партии «Единая Россия» в содружестве с муниципальной властью и общественниками было организовано и проведено более 80 мероприятий во всех городах и районах области. Площадки включали разные виды спорта - от лыж, ледовых дискотек и коньков на свежем воздухе до баскетбола и волейбола в спортивных залах. Особенно северянам запомнились лыжные походы в лес. Многие принимали в них участие целыми семьями. Покрытые снегом ёлки, далёкая лыжня, отдых на привале в компании друзей и сладкий чай – лучшее время для совместного досуга. Спорт объединяет и учит нас доверять своей команде. Для молодёжи были организованны активные игровые площадки, ребята с удовольствием проводили время, соревновались и общались. А лыжная гонка в Северодвинске в рамках только одного события собрала более 300 участников!»

Мероприятия в стране прошли в несколько этапов: лыжные выходные, неделя спорта на коньках, неделя женского здоровья, семейная спортивная Масленица. Наибольшее количество участников спортивных мероприятий собрали Московская область, Свердловская область, Нижегородская область, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург.

«Спорт всегда есть и будет востребован. Мы помогаем сделать его доступным каждому. Считаю, что такой проект должен продолжаться. Ведь приобщая людей к спорту, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодёжи, мы укрепляем нашу страну», – подчеркнул председатель оргкомитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин.  

16 апрель 14:43 | : Политика

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