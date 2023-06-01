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"Сила России" - в спорте

Всероссийский спортивный марафон «Единой России» «Сила России» объединил уже более 27 тысяч человек. 

Партия вместе с партнёрами проекта провела почти 3 тысячи мероприятий: сдачу норм ГТО, семейные спортивные праздники в ПВРах, военных городках, тренировки по национальным видам спорта

            Самыми крупными площадками «Силы России» стали Санкт-Петербург, Новосибирская и Ульяновская области, Республики Северная Осетия и Татарстан.

«Мы специально подготовили площадки для детей, семей, людей с инвалидностью, граждан пожилого возраста. Участие в них даёт возможность стать обладателем уникальных призов от олимпийских чемпионов. Их мы разыграем в конце нашего марафона в августе», - сообщила председатель Центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

            В Новосибирске на центральной площади школьники и студенты сделали зарядку, которую для них провёл депутат Госдумы, трёхкратный победитель олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин. В Ульяновской области в ФОКе «Лидер» для юных спортсменов мастер-класс по хоккею провёл депутат Госдумы, президент Федерации хоккея России, трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк. 

В Северной Осетии по инициативе депутата Госдумы, трёхкратного Олимпийского чемпиона Артура Таймазова прошёл международный турнир по вольной борьбе среди юниоров. К нему присоединились спортсмены из других государств и регионов, в том числе - ЛНР и ДНР.

 «В первую очередь мероприятия будут проходить в Архангельске. Планируется провести соревнования по футболу, пляжному волейболу, и шахматный турнир, приуроченный к международному дню шахмат. К участию приглашаются как взрослые, так и дети. Турнир организуем в штабе общественной поддержки по адресу ул. Поморская, д. 5. Здесь же будут проходить уличные тренировки со спортсменами, занятия для пожилых людей.  Совместно с министерством спорта и Олимпийским советом Архангельской области подготовим уличные спортивные площадки, подключим к участию заслуженных мастеров спорта. Всю информацию о занятиях можно будет узнать в группе «Единая Россия» Архангельская область в Вконтакте», - отметил член Архангельского регионального совета сторонников Сергей Сорокин.

            Напомним, «Единая Россия» запустила масштабный Всероссийский спортивный марафон «Сила России». В рамках мероприятия проходят бесплатные занятия в спортивных секциях, различные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки с чемпионами, сдача норм ГТО. Участвовать в марафоне могут в том числе и люди с ограниченными возможностями.

            Инициативу поддержали более 1000 некоммерческих организаций. В числе партнёров марафона Российская Федерация самбо, Российский союз спортсменов, Союз национальных и неолимпийских видов спорта, ДОСААФ и другие.

Завершится марафон праздничным фестивалем ко Дню физкультурника, который отмечается в этом году 12 августа. Тогда же пройдёт розыгрыш призов от именитых спортсменов.


17 июль 14:38 | : Политика

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