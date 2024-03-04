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Дмитрий Морев: "Мы восстанавливаем пешеходную инфраструктуру города"

Третий год в Архангельске успешно действует программа по ремонту тротуаров. В этом году на нее выделено из городского бюджета около 10 млн. рублей. О реализации проекта рассказывает глава областной столицы Дмитрий Морев:

 - Так как мы активно создаем и обновляем парки и скверы, важно связать эти пространства хорошей пешеходной инфраструктурой.

 Один из объектов, который посмотрел в ходе рабочей поездки, это тротуар на проспекте Троицкий рядом с новыми скверами на Поморской. И сейчас же активно идет благоустройство Петровского парка, поэтому необходимо соединить эти знаковые территории, чтобы люди могли комфортно прогуливаться между ними. На этой пешеходной зоне появятся скамейки и урны.

 Внимательно слежу за ходом работ, общаюсь с подрядчиком и жителями, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Обратил внимание на неухоженный участок вдоль этого ремонтируемого тротуара, здесь необходимо скосить заросли, покрасить и отремонтировать ограждение. Поручение привести в порядок территорию дал главе Ломоносовского округа.

 Еще один важный участок, по которому обращались ко мне горожане в ходе личных встреч, - это пешеходная зона на ул. Нагорной от Тимме до Гайдара.

 Сегодня в рабочей поездке ко мне обратился местный житель Денис Вагин. Он указал на временный деревянный настил, который можно в процессе ремонта основного тротуара заменить на асфальтовое покрытие. Полностью с ним согласен. Подрядчик подтвердил, что это замечание будет учтено. Благодарю горожан за неравнодушие.

 На этом участке поручил при ремонте обустроить тротуар с противоположной стороны. Там тоже большой трафик пешеходов – место очень оживленное. Асфальт здесь появится до конца августа.

Тротуары ремонтируем по трем важным программам. Везде, где возможно, включаем их в ремонты по президентскому нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», благодаря нему сейчас строим тротуарную сеть на проспекте Ломоносова. Это и наша городская программа по ремонту и строительству тротуаров, куда каждый год включаем наиболее проблемные участки. Отдельная строка расходов – ремонты деревянных тротуаров: строим и ремонтируем более 3-х километров мостовых во всех округах ежегодно.

 Планомерно, год за годом, будем восстанавливать пешеходные пространства нашего города, которые не ремонтировались почти 30 лет, а где-то их совсем не было.


09 август 13:40 | : Политика / Экономика

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